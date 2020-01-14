الجيش الليبي: نسيطر على 85% من الأراضي البلاد

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الشعب الليبي لديه ثقة في الدول المحبة الشقيقة للأمن الليبي مثل الأشقاء في مصر.



وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن نظام جماعة الإخوان هو المسيطر على الميليشيات وزرعها في ليبيا في فترة الربيع العربي أو يفضل أن يتم تسميتها بفترة الربيع الإخواني.



وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش الليبي سيطر على 85% من الأراضي الليبية، ولن يفرط في مكتسباته، مؤكدًا أن الجيش داعم للمفاوضات السياسية ومستعد الدخول في معركة عسكرية.

