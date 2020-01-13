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الأربعاء.. نهائي دوري مراكز الشباب بالقليوبية

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:10 م
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بوابة الفجر
محمود الشيخ
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تقام الأربعاء ١٥ يناير المباراة النهائية من دوري مراكز الشباب بالقليوبية النسخة السابعة وذلك على ملعب استاد بنها الرياضي برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  وبحضور السيد محافظ القليوبية  عبد الحميد الهجان،  والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، والأستاذ  وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة  والقيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالقليوبية.  


 جدير بالذكر أن الدوري تم تنفيذه بمشاركة ٢٤ فريق على مستوى المحافظة ، وقد بلغ إجمالي عدد المباريات ١٢٤ مباراة على مدار الموسم  وقد صعد لدور الأربعة( م.ش شبين ،  و قلما ،و شبلنجة،  وبهادة ) حيث فازت مدينة شبين في المباراة الأولى بنتيجة   ٢  /   صفر  على قلما،  في حين فازت بهادة على شبلنجة  ١ / صفر. 

كما أقيمت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين فريقي شبلنجة وقلما والتي  انتهت بفوز شبلنجة ٣  / ٢  ،  لتصد شبلنجة وتحصل على المركز الثالث في دوري مراكز الشباب بالقليوبية النسخة السابعة.   


وسوف تحدد مباراة الأربعاء القادم بطل الدوري والوصيف  ، حيث حصل على لقب الدوري في نسخته السادسة مركز شباب الإصلاح الزراعي قليوب .

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