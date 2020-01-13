رئيس الإنتاج: أهدرنا فرصة الفوز على دجلة..والقادم أفضل

قال اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي أن فريقه كان الأقرب للفوز علي وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم فالدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.









وأكد اللواء أشرف عامر أن الإنتاج أهدر الفوز في الدقيقة الأخيرة؛ وأن نتائج الفريق في أخر ثلاث مباريات تحتاج إلي تصحيح لأن جميعها انتهت بالتعادل وآخر فوز للفريق كان أمام أسوان.









وأضاف رئيس الانتاج الحربي أن موقف الفريق في جدول الدوري بالنظر إلي مستويات ونتايج جميع الفرق الاخري مقبول؛ خاصة ان الفارق في النقاط بيننا وبين الزمالك صاحب المركز الثالث 3 نقاط فقط؛ ولكن نطمح في الأفضل في الفترة المقبلة.









ويحتل الإنتاج المركز الثامن برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الزمالك صاحب المركز الثالث؛ بينما يحتل وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.











