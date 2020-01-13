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عاجل .. نجم بنفيكا يجتاز الكشف الطبي في توتنهام

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:04 م
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جيدسون فيرنانديز
جيدسون فيرنانديز
عبدالقادر عرابي
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اجتاز نجم بنفيكا الشاب جيدسون فيرنانديز، الكشف الطبي الروتيني الذي أجراه في لندن، مع نادي توتنهام الإنجليزي، تمهيداً للإنضمام له في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يقوم نادي توتنهام، بالإعلان عن ضم جيدسون، في غضون الـ 24 ساعة المقبلة، بعد ان تجاوز الفحوصات بنجاح، ليصبح أولى صفقات جوزيه مورينيو الشتوية.

وسينضم جيدسون على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً تبدأ من يناير الجاري، وذلك وفق الإتفاق المبرم بين إدارتي الناديين.

كما يتضمن العقد بنداً، يتيح لتوتنهام شراء عقد اللاعب بشكل كامل، لقاء مبلغ 56 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة سكاي سبورت.

ونافس توتنهام جاره وست هام يونايتد على ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، قبل أن يفضل الإنضمام لتوتنهام في يناير الجاري.

وفضل توتنهام التوقيع مع لاعب وسط في الوقت الحالي، بعد الإصابة القوية التي تلقاها النجم الفرنسي موسى سيسوكو في الركبة، وإستعداد الدانماركي كريستيان إيركسين للرحيل عن الفريق.

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