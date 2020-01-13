رسمياً.. ميلان يضم بديل بيبي رينا

أعلن نادي ميلان الإيطالي بشكل رسمي اليوم الإثنين، ضم الحارس البوسني أسمير بيجوفيتش حارس مرمى فريق بورنموث الإنحليزي.









وجاء تعاقد الروسنيري مع بيجوفيتش، ليكون بديلاً للحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا، والذي أتم إتفاقه اليوم مع فريق أستون فيلا الإنجليزي للإنتقال ستة أشهر على سبيل الإعارة.









وذهب رينا صاحب الـ 37 عاماً بالأمس لمدينة برمنجهام وقام بمشاهدة لقاء أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أمس، والتي إنتهت بخسارة مدوية للفيلانز قوامها ستة أهداف مقابل هدف.









كما تواجد بيجوفيتش في مدينة ميلانو بالأمس للخضوع للكشف الطبي، قبل أن يتم إجراءات إنضمامه اليوم.









وانضم بيجوفيتش صاحب الـ 32 عاماً أيضاً على سبيل الإعارة حنى نهاية الموسم، حيث من المقرر أن يغادر بنهاية الموسم نحو فريق كاراباج أجدام الكازاخي، وذلك بعد إنتهاء، تعاقده مع بورنموث.









ومن المقرر أن يشارك بيجوفيتش في لقاء الغد أمام سبال في دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا، في ظل معاناة الحارس الأساسي جيانلويجي دوناروما من مشكلة عضلية.



