Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 13 يناير العديد من الأخبار والأبناء داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها صدمة جديدة تنتظر الفريق بسبب السوبر الإفريقي ونجم الفريق يوافق على تجديد عقده وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

خبير لوائح: الزمالك مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية لـ3 سنوات
كشف محمد بيومى، خبير لوائح الفيفا، موقف نادي الزمالك القانوني في حالة انسحابه بشكل رسمي من مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في قطر أمام الترجي التونسي.


وأضاف : الزمالك موقفه القانوني من الانسحاب صعب للغاية، وقرار الاعتذار عن خوض مباراة السوبر، يترتب عليه خسائر كبيرة للقلعة البيضاء، لائحة الاتحاد الأفريقي تتضمن بند في حالة انسحاب بطل الكونفدرالية من كأس السوبر، يُحرم من المشاركة في أي بطولة تنظم للاتحاد الأفريقي لمدة ثلاث سنوات، بالأضافة لعقوبة مالية.


انفراجة.. نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده
رحب حازم إمام ظهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتجديد عقده مع الأبيض خلال الفترة الحالية من الموسم، في ظل مشاركته بالمباريات الأخيرة بشكل مستمر.

وأكد اللاعب للمقربين له بأنه يرحب بتجديد عقده مع الزمالك دون أي شروط مالية او شروط بخصوص مدة وتفاصيل العقد، في إشارة إلى اعتبار نفسه تحت أمر نادي الزمالك.

وينتهي عقد حازم إمام مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق للاعب التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير الحالي.

صدمة قوية تنتظر كهربا
أكد نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك في شئون الفيفا إن تعديلات لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي جرت في الفترة الماضية شهدت تعديلات فيما يتعلق بشكاوى اللاعب وما كان يستغرق سنوات في وقت سابق يتم حسمه في شهور حاليًا.

وكشف عزام أن العقوبة المنتظرة التي سيفرضها الفيفا على محمود عبد المنعم "كهربا" هي الإيقاف بالإضافة إلى معاقبة نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وحرمانه من القيد بشكل مؤقت فضلاً عن حصول الزمالك على تعويض مالي من جراء ما حدث.

موعد مباراة الزمالك القادمة
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الجونة يوم الأربعاء القادم 15 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة.. مهارات وأهداف الوحش الفرنسي "أرلم نويري" Harlem Gnohéré

منذ ساعة و 12 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ أقل من ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: انتهاء عصر فالفيردي مع البلوجرانا والكشف المدرب الجديد وتفاصيل التعاقد ورسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ أقل من ساعة

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بالأرقام.. كشف حساب "فالفيردي" في 926 يومًا مع برشلونة؟

منذ أقل من ساعتين

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - برشلونة يفسخ تعاقده مع فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

10:05 م

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

10:28 م

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status