أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 13 يناير العديد من الأخبار والأبناء داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها صدمة جديدة تنتظر الفريق بسبب السوبر الإفريقي ونجم الفريق يوافق على تجديد عقده وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





خبير لوائح: الزمالك مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية لـ3 سنوات

كشف محمد بيومى، خبير لوائح الفيفا، موقف نادي الزمالك القانوني في حالة انسحابه بشكل رسمي من مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في قطر أمام الترجي التونسي.









وأضاف : الزمالك موقفه القانوني من الانسحاب صعب للغاية، وقرار الاعتذار عن خوض مباراة السوبر، يترتب عليه خسائر كبيرة للقلعة البيضاء، لائحة الاتحاد الأفريقي تتضمن بند في حالة انسحاب بطل الكونفدرالية من كأس السوبر، يُحرم من المشاركة في أي بطولة تنظم للاتحاد الأفريقي لمدة ثلاث سنوات، بالأضافة لعقوبة مالية.









انفراجة.. نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده

رحب حازم إمام ظهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتجديد عقده مع الأبيض خلال الفترة الحالية من الموسم، في ظل مشاركته بالمباريات الأخيرة بشكل مستمر.





وأكد اللاعب للمقربين له بأنه يرحب بتجديد عقده مع الزمالك دون أي شروط مالية او شروط بخصوص مدة وتفاصيل العقد، في إشارة إلى اعتبار نفسه تحت أمر نادي الزمالك.





وينتهي عقد حازم إمام مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق للاعب التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير الحالي.





صدمة قوية تنتظر كهربا

أكد نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك في شئون الفيفا إن تعديلات لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي جرت في الفترة الماضية شهدت تعديلات فيما يتعلق بشكاوى اللاعب وما كان يستغرق سنوات في وقت سابق يتم حسمه في شهور حاليًا.





وكشف عزام أن العقوبة المنتظرة التي سيفرضها الفيفا على محمود عبد المنعم "كهربا" هي الإيقاف بالإضافة إلى معاقبة نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وحرمانه من القيد بشكل مؤقت فضلاً عن حصول الزمالك على تعويض مالي من جراء ما حدث.





موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الجونة يوم الأربعاء القادم 15 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



