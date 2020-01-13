الأهلي يفوز على أبها ويستعيد المركز الثالث





فاز نادي الأهلي السعودي على ضيفه أبها بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.





وافتتح التسجيل للأهلي اللعب دجانيني تفاريس في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة، بعدما حول كرة عرضية بيمينه إلى داخل شباك الضيوف.





وتمكن من تسجيل التعادل لأبها اللاعب فانيفا أندريا تسيما في الدقيقة 26 من عمر المباراة، بعدما حول عرضية سعد بقير برأسه إلى مرمى الأهلي، مستغلا الخروج الخاطئ من حارس المرمى.





ونجح عمر السومة في تسجيل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 83 من تسديدة رأسية، بعد عرضية مميزة من الجناح الألماني ماركو مارين.





بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 26؛ ليحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع.



