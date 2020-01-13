Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يفوز على أبها ويستعيد المركز الثالث

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

فاز نادي الأهلي السعودي على ضيفه أبها بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح التسجيل للأهلي اللعب دجانيني تفاريس في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة، بعدما حول كرة عرضية بيمينه إلى داخل شباك الضيوف.

وتمكن من تسجيل التعادل لأبها اللاعب فانيفا أندريا تسيما في الدقيقة 26 من عمر المباراة، بعدما حول عرضية سعد بقير برأسه إلى مرمى الأهلي، مستغلا الخروج الخاطئ من حارس المرمى.

ونجح عمر السومة في تسجيل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 83 من تسديدة رأسية، بعد عرضية مميزة من الجناح الألماني ماركو مارين.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 26؛ ليحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الأهلي السعودي الأهلي أبها

أخبار تهمك

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: انتهاء عصر فالفيردي مع البلوجرانا والكشف المدرب الجديد وتفاصيل التعاقد ورسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صفقة الأهلي المُنتظرة.. مهارات وأهداف الوحش الفرنسي "أرلم نويري" Harlem Gnohéré

منذ ساعة و 14 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - برشلونة يفسخ تعاقده مع فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ ساعة و 20 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 12 ساعة

بالأرقام.. كشف حساب "فالفيردي" في 926 يومًا مع برشلونة؟

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بمشاركة شيفو والسعيد.. عمر السومة يقود الأهلي لهزيمة النصر

الأهلي يقسو على الفيصلي في الدوري السعودي

أهم أخبار الأهلي السعودي يوم السبت 11-5-2019

الأهلي يحقق فوزا صعبا على الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

بعد فوز الهلال والأهلي.. جدول دوري المحترفين ينقلب رأسا على عقب

الأهلي يقلب تأخره أمام التعاون إلى فوز بالثلاثة ويرتقي لوصافة الدوري السعودي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

10:05 م

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

10:28 م

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status