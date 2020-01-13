أخبار برشلونة اليوم: انتهاء عصر فالفيردي مع البلوجرانا والكشف المدرب الجديد وتفاصيل التعاقد ورسالة مؤثرة إلى ميسي

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 13 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى رحيل ارنستو فالفيردي مدرب البارسا بعد خسارة السوبر الاسباني امام أتليتكو مدريد.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 13 - 1 - 2020 :-





- مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"





اتفق برشلونة على تعيين كيكي سيتين مدرباً للفريق في الفترة القادمة خلفاً للمدير الفني الحالي فالفيردي بعد إقصاء برشلونة من السوبر الإسباني، ونشرت إذاعة الكادينا سير تغريدة سابقة للمدير الفني كيكي سيتين قبل تعيينه مدرباً لبرشلونة بشكل رسمي قال فيها: عندما يعتزل ميسي سوف أبكي للأبد.





- برشلونة يفسخ تعاقده مع فالفيردي





فسخ نادي برشلونة تعاقده مع الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني ليرحل عنه بعد تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، وعقد جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة جلسة منذ قليل مع وكيل أعمال المدرب الإسباني وقام خلالها بفسخ تعاقده مع المدرب الإسباني.





- الكشف عن مدرب برشلونة الجديد لخلافة فالفيردي





توصل نادي برشلونة لاتفاق مع كيكي سيتين لتولي تدريب الفريق الكتالوني خلفًا لأرنستو فالفيردي، وكشفت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن سيتين وافق على تدريب برشلونة لمدة ٦ أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، وأفادت صحيفة "الموندو ديبوريتيفو" الإسبانية بأن المدرب صاحب الـ٦١ عامًا سيكون هو المدير الفني الجديد لبرشلونة.





- فالفيردي يحزم أمتعته لمغادرة برشلونة





أكدت تقارير صحفية، أن المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، توصل لاتفاق رسمي مع إدارة الفريق للرحيل عن كامب نو، وذكرت شبكة ESPN، أن فالفيردي يجمع حقائبه للرحيل عن برشلونة بشكل رسمي، مشيرة إلى أن المدرب الإسباني سيودع اللاعبين ويبلغهم رسميا بغادرة كامب نو.





- تدريبات برشلونة تكشف عن مصير فالفيردي مع برشلونة





أعلن ‏البارسا أن تدريب الفريق غدا سيكون على مرتين صباحا ومساءا وهذا لا يحدث إلا في الفترات الاعدادية للموسم الجديد أو خلال فترة التوقف الدولي وتوقف المباريات، وأيضا مع قدوم مدرب جديد بمنتصف الموسم، حيث أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن الفترة الصباحية ستكون هي الوداعية لارنستو فالفيردي مع الفريق، وان المران المسائي سيكون مع المدرب الجديد للبارسا.





- بارتوميو يخبر فالفيردي بالقرار النهائي بشأن رحيله





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أبلغ أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، بقرار مجلس الأدارة الكتالونية، بشأن بقاءه أو رحيله، وقال راديو "كتالونيا"، أن بارتوميو رئيس برشلونة أبلغ فالفيردي بأنهم سيتاوصلوا مع وكيله أعماله لتوقيع مخالصة إقالته وانهاء تعاقد مع البلوجرانا.





- تصرف مُستفز من فالفيردي عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس برشلونة





أفادت تقارير صحفية، عن رغبة بارتوميو في استكمال فالفيردي مهمته داخل أروقة النادي الكتالوني، وعدم رحيله رغم النتائج المُخيبة والخروج من كأس السوبر الإسباني، وأوضحت صحيفة "سبورت الإسبانية" أن فالفيردي خرج من الاجتماع مبتسمًا، ليزيد حالة من التكهنات لدى جماهير البلوجرانا حول مصيره.





- خبر سار لجماهير برشلونة قبل مباراة غرناطة في الليجا





عاد اللاعب البرازيلي آرثر ميلو، إلى تدريبات الفريق الكتالوني، بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب لم يتعافى من الإصابة بنسبة 100℅، ولكنه سيشارك على فترات في الحصص التدريبية المقبلة.





- أليجري يعرض خدماته على برشلونة





أفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن أليجري عبر عن رغبته في تدريب برشلونة وقام بإخبار شخص قريب من النادي بذلك، وأنه على استعداد لتدريب الفريق من الآن في حالة اهتمام برشلونة به، وأضافت الصحيفة بأن أليجري في هذه الفترة يتعلم اللغة الإنجليزية بالإضافة لـ قضاء وقت مع عائلته اكثر, اليغري ينتظر عرض كبير من احد الأندية الكبيرة بمشروع طويل المدى .. اليغري يريد تدريب برشلونة".



