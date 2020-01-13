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جهود مكثفة للعثور على طفل غريق بترعة الإسماعيلية في الخانكة 

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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تكثف الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من جهودهما للعثور على جثة طفل غريق منذ سبعة أيام فى مياه ترعة الاسماعيلية أمام كوبري أبوزعبل بالخانكة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق طفل يدعى السيد. أ. ح 11 عامًا مقيم بمنطقة أبوزعبل بالخانكة وذالك داخل مياه ترعة الاسماعيلية. 

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى بقيادة اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية والانقاذ النهرى بالقليوبية، وتم العثور على جثة الطفل بعد 7 أيام من جهود قوات الإنقاذ النهرى وتسليمها إلى أسرته. 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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