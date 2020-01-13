أخبار ريال مدريد اليوم: بيريز يهين بوجبا وصدمة كبرى للريال بعد التتويج بالسوبر و4 أرقام قياسية حطمها رفاق زيدان

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 13 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها غياب سيرجيو راموس قائد الميرينجي عن الفريق لمدة 15 يوم بسبب الإصابة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في التتويج بلقب السوبر، بعدما تغلب على فريق أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1 أمس الأحد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتلقت جماهير الريال خبرا صادما للغاية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بالأمس.

وذكرت صحيفة ‘‘آس‘‘ الإسبانية، أن سيرجيو راموس قائد الريال بات مهددا بالغياب لمدة 15 يومًا بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكاحل تعرض لها في نهائي كأس السوبر بالأمس.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن سيرجيو راموس أنهى نهائي كأس السوبر مع إصابته بالتواء في الكاحل بعد كرة مشتركة مع ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 61، حيث تم علاجه من قبل الفريق الطبي لريال مدريد بين بوادر ألم واضحة، ورغم ذلك كان راموس قادرًا على استكمال المباراة حتى نهايتها بعدما استمرت لمدة 120 دقيقة ومن ثم ركلات الترجيح.

ومن الممكن أن يغيب راموس عن الملاعب لمدة 15 يومًا بسبب معاناته من التواء في الكاحل، وبهذه الطريقة، لن يكون القائد متاحًا لمدربه زين الدين زيدان في ثلاث مبارايات، مباراتان في الدوري الإسباني وجولة دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، حيث سيغيب ضد إشبيلية يوم السبت المقبل، بالإضافة لغيابه عن جولة كأس الملك المقبلة، أما المباراة ستكون ضد بلد الوليد يوم 26 يناير في الليجا.









- المنقذ كورتوا.. شبكة "ABC" الإسبانية تكشف سبب تفوق البلجيكي في ركلات الترجيح

توجّ ريال مدريد مساء أمس الأحد بالسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستضافت المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

وتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

حيث تمكن تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي، من التصدي لركلة جزاء توماس بارتي لاعب الأتلتي.

وكشفت شبكة "ABC" الإسبانية، أن كورتوا قد تجسس على الورقة التي كتب عليها ديجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس أسماء قائمة اللاعبين مسددي ركلات الجزاء، وشاهد اسم توماس بارتي.

وتابعت الشبكة، إلى أن كورتوا تصدى لركلة الجزاء بعدما عرف أين سيسدد من خلال سؤاله لزملائه في الفريق.

وكان كورتوا قد تدرب منفردا على ركلات الترجيح خلال تمرينات ريال مدريد.









- زيدان و4 أسباب أخرى.. كيف تحول ريال مدريد من النقد إلى المجد؟

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، كيفية تحول موسم ريال مدريد في غضون ثلاثة أشهر فقط.

واستطاع الفريق تحقيق لقب السوبر الإسباني على حساب غريمه أتليتيكو مدريد العنيد بفارق ركلات الترجيح، بعد مباراة عصيبة امتدت لأشواط إضافية وغلبت عليها الحماسة والعنف.

وذكرت الصحيفة، أن بداية الموسم كانت صعبة للغاية بالنسبة للفريق المدريدي ومدربه العائد زين الدين زيدان، الذي واجه إنتقادات عنيفة، لا سيما بعد السقوط المروع في ملعب حديقة الأمراء بثلاثية باريس سان جيرمان في أولى مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

واستكمل الفريق خيباته في ملعب سانتياجو بيرنابيو بالتعادل مع كلوب بروج 2-2، بالإضافة لخسارة بعض النقاط في الدوري الإسباني، الأمر الذي بشر الجميع بموسم صفري مثل الموسم الماضي.

وبدأت إدارة النادي الملكي في استشعار الحرج نحو زيدان، الذي منحته فرصة أخيرة في لقاء جلطة سراي في ملعب " ترك تيليكوم" في دوري الأبطال، قبل أن تنقذ قذيفة توني كروس رأس زيدان من مقصلة بيريز.

أضافت ماركا، أن كل شئ تغير في الريال منذ ذلك الفوز، فزيزو عاد لقرارته الحكيمة وقيادته للمباريات بشكل رائع كما كان الحال في فترته الأولى.

كما تحول توني كروس من لاعب بطئ في الحركة وإتخاذ القرار، للاعب في مطلع العشرين بنشاطه وتمريراته القاتلة، رغم أن كروس أتم الثلاثين من عمره منذ أيام.

وصقل زيدان موهبة النجم الرائع فيديريكو فالفيردي، وبات أحد أهم عناصر الفريق في الوقت الحالي، بالإضافة لتطور مستوى الفرنسي فيرلان ميندي على الرواق الأيسر.









- كيف فاجأ زيدان لاعبي مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟

حرص الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على مكافأة لاعبو الفريق، عقب التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

وأفادت تقارير صحفية اليوم، أن زيدان، عقد جلسة قصيرة مع اللاعبين داخل غرف ملابس ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، عقب نهاية مباراة أتلتيكو مدريد بنهائي البطولة.

وأوضحت التقارير، أن زيدان قدم التهاني للاعبين على المجهود المبذول وتحقيق اللقب ومنحه كهدية للجماهير مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أنه يعلم أن كل اللاعبين رجال مطالبًا إياهم بالفرحة اليوم قبل العودة لاستئناف مباريات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" عن وصول الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حاملين لقب كأس السوبر.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان قرر منح اللاعبين راحة سلبية حتى الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة من الغد الثلاثاء، كنوع من المكافأة على المجهود المبذول والتتويج باللقب على حساب غريمه.









- ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، صدمة قوية عقب التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن إحتمالية غياب سيرجيو راموس قائد الفريق، لمدة 15 يومًا بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة أتلتيكو مدريد، بالمباراة النهائية.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن راموس تعرض للإصابة أمس في كاحل القدم، إلا أنه قرر استئناف اللعب متحاملًا على نفسه، وهذا ما جعل الإصابة تتفاقم وتهدده بالمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة قوية أمام إشبيلية، مساء السبت المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.









- رئيس ريال مدريد يهين الصفقة التي يحلم زيدان بالتعاقد معها

وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد صفعة قوية إلى الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان ريال مدريد توج أمس الأحد بلقب السوبر الإسباني بعد الفوز على جاره أتليتكو بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال فلورنتينو بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم: "الفوز يثبت أننا الأفضل في العالم ولدينا حارس مميز للغاية اسمه تيبو كورتوا ".

وتحدث رئيس ريال مدريد عن إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو في الصيف، قائلا: "لا أعرف لاعبا اسمه بوجبا".

وعن طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد، قال بيريز: "ما فعله الأوروجوياني كان سببا في منحنا التتويج بالسوبر الإسباني هو من أفضل اللاعبين في ريال مدريد هذا الموسم".









- بعد فوز الريال ضد أتلتيكو مدريد.. 4 أرقام قياسية تحطمت في السوبر الإسباني

واصل انتصاراته المحلية سحرهم بلمساته الكروية بإضافات تكتيكية فرنسية على الأراضي السعودية حطم بها العديد من الأرقام التاريخية الجديدة، هكذا حلق ريال مدريد ببطولة السوبر الإسباني في سماء الجوهرة المشعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد نجح في الظفر ببطولة كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، في المباراة التي سيطر التعادل السلبي على نتيجتها في الوقتين الإضافي والأصلي في ظل تألق حارسي الفريقين.

وشهدت المبارة تحطيم العديد من الأرقام التاريخية التي لم يسبق تحقيقها في وقت سابق، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

* شهدت المباراة نهايتها بركلات الترجيح للمرة الأولى في تاريخ مسابقة كأس السوبر الإسباني منذ إنطلاقها في عام 1982، والتي يحمل النادي الكتالوني لقب الأكثر تتويجا بها برصد 13 لقب، بينما يأتي الميرنجي في المركز الثاني برصيد 11 لقب، ولم يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح في أي مباراة سابقة.

* إقامة مباراة كأس السوبر الإسباني بأربعة أندية في نسختها الأولى، حيث شهدت البطولة خوض مباراتين في الدور نصف النهائي بين برشلونة وأتلتيكو حسمها الروخيبلانكوس لصالحه، وفي الجهة المقابلة اصطدم الريال مع نظيره فالنسيا ليحسمها الميرنجي بالتأهل للنهائي الذي حسمه لصالحه أيضا.

* إقامة المباراة على أرض المملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يستضيف خلالها ملعب الجوهرة المشعة بطولة كمأس السوبر الإسباني.

* المرة الأولى في كأس السوبر التي يحصل فيها لاعب على طرد ويتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة، وهو الأمر الذي فعله فالفيردي، بعد عرقلته للمهاجم الإسباني الفارو موراتا في ظل أنفراد الأخير بحاس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، ليحافظ على نظافة شباك فريقه في المباراة، وذلك في الدقيقة 115 من زمن المباراة.









- ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني تفوق بالفعل على غريمه مانشستر يونايتد، في سباق التعاقد مع لاعب مميز.

وأفادت صحيفة صن البريطانية، أن ريال مدريد اقترب من حسم صفقة النجم الدولي الهولندي دوني فان دي بيك لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت الصحيفة البريطانية واسعة الإنتشار، أن النادي الملكي سيدفع مبلغ 47 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات دي بيك.

وسيوجه بذلك ريال مدريد صفعة قوية لمانشستر يونايتد، والذي يستهدف ضم اللاعب منذ الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان أمام مانشستر يونايتد فرصة ذهبية للتوقيع مع دي بيك في الصيف الماضي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير للتعاقد مع نجم جديد في وسط ميدان الفريق، في ظل إصابة الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتومناي.

ومن المقرر أن يتقاضى دوني فان دي بيك مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع في عقده الجديد مع ريال مدريد.



