"أديب": "الأتراك جارين ناعم مع مصر.. وفاضل يقولوا ماتجيب بوسة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك تغير في السياسة التركية تجاه مصر، معقبا: "الأتراك جارين ناعم مع مصر وفاضل يقولوا ما تجيب بوسة"، لافتا إلى أن مستشار الرئيس التركي أردوغان تراجع عن تصريحاته المعادية لمصر.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن مستشار أردوغان يتحدث أن هناك علاقة قوية بين مصر وتركيا، معلقا: "أنا معرفش إيه العلاقة دي، غير علاقة أننا بناكل شاورما، ومهند وشغل المسلسلات".



وأضاف "أديب": "الأتراك أساتذة في تغيير موقفهم، دلوقتي العيال في تركيا بيهروا من فوق ومن تحت"، لافتا إلى أن السياسة لا مبادىء لها.

