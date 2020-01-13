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شروط التقديم بمسابقة جامعة جازان لشغل الوظائف الشاغرة بها

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:34 م
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جامعة جازان
جامعة جازان
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كشفت جامعة جازان عن احتياجها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة على سُلّم المستخدمين، وبند الأجور.

وظائف جامعة جازان

وتختار جامعة جازان بين المتقديمن، عن طريق المسابقة الوظيفية الموجهة للمواطنين الذكور الذين تتوافر لديهم المؤهلات العلمية، والخبرات العملية.

مسابقة جامعة جازان الوظيفية

ودعا المتحدث الرسمي لجامعة جازان، موسى محرق الراغبين في دخول المسابقة ممن تتوافر فيهم الشروط إلى التقدم حضوريًّا بمستنداتهم لمقر كلية إدارة الأعمال "الإدارة العليا سابقًا".

بداية التقديم

ويبدأ التقديم في وظائف جامعة جازان من يوم الاثنين الموافق 18/5/1441هـ، وتستمر لـ3 أيام، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حتى الثانية عشرة ظهرًا.

شروط مسابقة جامعة فازان

وقال محرق: "مسابقة جامعة جازان الوظيفية مخصصة لمن ليسوا على رأس العمل الحكومي، أو من كانت له خدمة سابقة بالدولة، ومن شروطها أن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة، وألا يقل عمر المتقدم عن عشرين عامًا لوظيفة مراسل، وألا يقل عن سبعة عشر عامًا لوظيفة سائق أو عامل.

المستندات والشروط

وتابع: "على الراغبين في الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة www.jazanu.edu.sa".


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