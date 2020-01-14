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معتز عبد الفتاح: فكر جماعة الإخوان سياسي بـ"زبيبة"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:12 ص
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معتز عبد الفتاح
معتز عبد الفتاح
كساب أحمد
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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الفكر الإخواني ليس إسلاميًا بشكل كامل، ولكنه فكر سياسي به "زبيبة".

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن قطر دولة إخوانية بشكل كامل، والدستور القطري يعمل على الإنفصال من الفكر الوهابي المنتشر في السعودية، للانفصال عنها، ووجدت في جماعة الإخوان بديلًا جيدًا للفكر الوهابي.

وأشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إخواني، ووالده أيضًا إخواني، وهذا يفسر دفاعه عن الجماعة الإرهابية ودعمها في كافة الدول.
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