مقترح جديد لتحسين أداء الإعلام الرياضي

قدمت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقترحًا، لعقد لقاء موسع تحت إشراف المجلس ووزارة الشباب والرياضة، يضم جميع المسؤولين عن الإعلام الرياضي المسموع والمرئي والمقروء؛ لمناقشة الوضع الحالي للإعلام الرياضي في مصر، والوقوف على سلبياته، للوصول إلى صيغة إعلامية يرتضيها الجميع ويعمل بها.





جاء المقترح ضمن التقرير السنوي الثاني للمجلس، حول حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير، والذي يعده المجلس كل عام، ومن ضمنه تقرير لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي عن عام 2019.



وتضمن المقترح تكريم عدد من رموز الإعلام الرياضي، والاحتفاء ببعض النماذج الإعلامية الواعدة، نوعًا من التشجيع على نشر كل القيم السامية للرياضة.



ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى قيامها بإعادة تشكيل لجنة الرصد؛ بضم مجموعة من الصحفيين والنُقاد الرياضيين، لمتابعة كل ما يُبث في وسائل الإعلام المختلفة، مع التركيز أيضًا على الجوانب الإيجابية في أداء الإعلام الرياضي.





وأوصت اللجنة إزاء الوضع الحالي للإعلام الرياضي بتوصيتين وهما:

1- ضرورة تطبيق مدونة السلوك.

2- إقامة دورات تدريبية تثقيفية لكل القائمين على الإعلام الرياضي في مختلف الوسائل الإعلامية؛ للعمل على وقع مستوى الأداء المهني.