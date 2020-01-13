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محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:23 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس يرافقه اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة مفاجئة مساء اليوم لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس بحي السويس لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، مشددًا على انتظام العمل وتوفير الادوية المطلوبة والمعاملة الطيبة للمرضى.

رافق المحافظ كلا من الدكتور فيصل جودة مدير عام الصحة بالسويس ومدير مستشفى التأمين الصحي.

محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ السويس التامين الصحي اخبار

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