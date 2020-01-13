النفط يسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع بنهاية التعاملات





سجلت أسعار النفط أدني مستوي في 6 أسابيع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت بنحو 1.5 % مع تراجع التوتر في منطقة الشرق الأوسط.









وهبط سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنحو 1.6 بالمائة ليسجل 58.08 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 3 ديسمبر الماضي.





وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس الماضي بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 64.18 دولار للبرميل.