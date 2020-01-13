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النفط يسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع بنهاية التعاملات

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:08 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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سجلت أسعار النفط أدني مستوي في 6 أسابيع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت بنحو 1.5 % مع تراجع التوتر في منطقة الشرق الأوسط.


وهبط سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنحو 1.6 بالمائة ليسجل 58.08 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 3 ديسمبر الماضي.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس الماضي بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 64.18 دولار للبرميل.
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الكلمات المفتاحية

خام نايمكس خام برنت أسعار النفط

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