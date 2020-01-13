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مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:05 م
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بوابة الفجر
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وجه كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة أول رسالة للقائد ليونيل ميسي بعد أنباء تعاقد النادي معه بشكل رسمي لقيادة البرسا في الفترة القادمة.


واتفق برشلونة على تعيين كيكي سيتين مدرباً للفريق في الفترة القادمة خلفاً للمدير الفني الحالي فالفيردي بعد إقصاء برشلونة من السوبر الإسباني.


ونشرت إذاعة الكادينا سير تغريدة سابقة للمدير الفني كيكي سيتين قبل تعيينه مدرباً لبرشلونة بشكل رسمي قال فيها: عندما يعتزل ميسي سوف أبكي للأبد.


وعقد نادي برشلونة اجتماع برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي في الساعات الماضية مع الأعضاء وكان القرار النهائي هو إقالة المدرب مع تعيين مدرب جديد للفريق في الساعات القادمة.

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