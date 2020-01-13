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مدرب القومي : الفوز على بشتيل إنطلاقة قوية في المرحلة القادمة

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:08 م
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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صرح طه فؤاد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي القومي، أحد فرق المجموعة السادسة بالقسم الثالث، بأنه سعيد بأداء اللاعبين في مباراة بشتيل، السابقة، والتي انتهت بفوز فريقه، بهدف رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد فؤاد في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" : أن هذه المباراة تعتبر بداية عودة القومي لمكانته الطبيعية في الجدول، وأن فريق مركز شباب بشتيل قدّم مباراة قوية وحاول الوصول للمرمي لولا تألق اللاعبين في المباراة.

ووعد مجلس الإدارة، بأن الفترة القادمة ستكون أفضل بالتدعيمات مع عودة المصابين، بالإضافة الي الإدارة الفنية الجديدة للفريق بقيادة احمد رضوان.

وعاد الفريق للتدريبات استعداداً لمباراة المرتقبة امام العياط خارج ملعبه، وتحدث طه عن مباراة العياط، بان المباراة ستكون قوية، خاصة أن المنافس ليس خصم سهل ويمتلك العديد من اللاعبين الكفئ ودعم صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل، ونتائجه في مباراتي الصيد والمعادي جعلته مستمر في المنافسة على الخروج من دائرة الهبوط.

وإختتم تصريحاتة بأن فريقه، قادر على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد اكثر عن منطقة الهبوط وضمان البقاء بالقسم الثالث هذا الموسم.

ويحتل القومي المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يحتل العياط المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.
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