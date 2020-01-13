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وزير أمريكي: المملكة تتعاون في تحقيقات حادثة إطلاق النار بفلوريدا

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:00 م
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وزير العدل الأمريكي وليام بار
وزير العدل الأمريكي وليام بار
الفجر السعودي
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قال وزير العدل الأمريكي وليام بار، مساء اليوم الاثنين، إن "المملكة العربية السعودية تقدِّم دعمًا كاملًا للتحقيق في حادث إطلاق النار بفلوريدا، ولا توجد أدلة على مساعدة الطلبة السعوديين في الحادثة أو تورط أحدهم بجماعات إرهابية".

وأكد وزير العدل الأمريكي: على أنه "لا توجد أدلة على مساعدة الطلبة السعوديين في الحادث"، موضحاً أن "الطالب السعودي المهاجم الشمراني تصرف وحده في الهجوم، وأن الطلبة السعوديين الآخرين تصادف وجودهم، وتعاونوا مع التحقيق".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد أعربت في وقت سابق، عن بالغ الحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار؛ مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين في يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الماضي، وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.

كما أكدت وزارة الخارجية على أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقًا، الذي يُكِنُّ للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير، وأوضحت أنه إنطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة واستمراراً لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في أمريكا؛ للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.

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الكلمات المفتاحية

وزير أمريكي فلوريدا حادثة إطلاق النار بفلوريدا المملكة أمريكا

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