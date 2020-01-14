سعاد صالح: رفض الزوجة للعلاقة الزوجية ليس حراما طالما لعذر

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن "الجروبات" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "حد شاف جوزي" نوع من التجسس، ولها آثار اجتماعية خطيرة.



وأشارت "سعاد"، خلال حوارها عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن الزوج أن يكون متدبرا في تصرفاته، ولكن المرأة تسير وراء عواطفها، وهو ليس عيبا فيها، مناشدة الزوجة أن تحفظ سر زوجها وخاصة في العلاقة الحميمة، منوهة بأنه من باب ستر العورات.



وأضافت أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن رفض المرأة للعلاقة الزوجية ليس حراما طالما لعذر، وعلى الزوج أن يقدر، ولن تلعنها الملائكة حتى الصباح.

