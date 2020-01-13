Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران تحذر بريطانيا من رد فعل قوي

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، بريطانيا بأنها سترد بقوة إذا ارتكبت أخطاء جديدة.

جاء ذلك بعد احتجاز طهران السفير البريطاني لفترة وجيزة بسبب حضوره اجتماعاً حاشداً "غير شرعي".

ونقل التلفزيون الرسمي عن البيان قوله، "أي خطأ جديد من بريطانيا ستواجهه إيران، ولندن ستكون مسؤولة عن ذلك. حضور السفير البريطاني يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية... تهديد إيران بعقوبات جديدة بخصوص ذلك سيثير التوتر بين طهران ولندن".

واعتقلت السلطات الإيرانية، السبت، السفير البريطاني في طهران راب مك إير، وذلك لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه بمزاعم تنظيمه احتجاجات بالعاصمة طهران. 

واستدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن، الإثنين، للإعراب عن "اعتراضاتها القوية" على توقيف السفير البريطاني في طهران لفترة وجيزة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

رد فعل قوي تحذير بريطانيا السفير البريطاني في طهران إيران

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ يوم

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ ساعة

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

خاص| كشف أسباب غياب صالح جمعة عن مران الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مدرب برشلونة الجديد لخلافة فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سفير بريطانيا ينفي استدعاءه للخارجية الإيرانية

وزير الخارجية البريطاني يحسم عرض تبادل الناقلات مع إيران

إيران ترد على بريطانيا بشأن عرض تبادل الناقلات المحتجزة

بريطانيا ترفض فكرة تبادل ناقلات مع إيران

إيران تفرض قيودا جديدة على معتقلة بريطانية

وزارة الخزانة الأمريكية: لا خطط حاليا للقاء بين ترامب وروحاني

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

08:55 م

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

08:20 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status