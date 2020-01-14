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داعية: مصر أستاذة في صناعة العقل وقدرها قيادة المنطقة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:53 ص
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الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
أمنية فوزي
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قال الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، إن مصر أستاذة في صناعة العقل، متابعًا: "مصر هي احتياج كبير في المحبة والواقع".

وأكد "الجفري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين، أن مصر عمود الخيمة، وعندما تتراخى يمرض الجميع، معلقًا: "مصر مثل القلب إذا ضعف تأثر باقي الأعضاء، والدول العربية هي باقي الأعضاء".

وشدد الداعية الإسلامي، على أن مصر محفوظة من عند الله، لافتًا إلى أن قدرها هو أن تقود المنطقة للخروج من مأزقها، مصر عليها مسئوليات تجاه المنطقة العربية بأكمها، وأن مصر دفعت أثمانًا غالية على مدار التاريخ من أجل العالم أجمع.
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مصر داعية الحبيب علي الجفري

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