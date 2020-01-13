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من هو علي سوي هدف الأهلي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي؟

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:41 م
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علي سوي
علي سوي
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 يقترب علي سوي المهاجم الجامبي، من التعاقد مع النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، والمنافسة على كل البطولات المحلية والإفريقية.


التعاقد مع علي سوي

وسافر أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إلي بلغاريا، لحسم صفقة علي سوي لاعب سيسكا صوفيا البلغاري.


 علي سوي يقترب

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، على قرب انضمام اللاعب علي سوي للنادي الأهلي، بعد سفر مدير تعاقدات الفريق إلى بلغاريا.


علي سوي في الأهلي

وقال شوبير، على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك": "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي يتواجد في بلغاريا للتفاوض مع سيسكا صوفيا البلغاري بشأن التعاقد مع مهاجمه الجامبي علي سوي".

 

علي سوي يدعم صفوف الأهلي

وتهتم لجنة التخطيط بالأهلي، باللاعب علي سوي وهو محط اهتمام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، الذي طلب دعم هجوم الفريق بمهاجم مميز، في ظل عدم رضاه عن مستوى العناصر الموجودة في قائمة الأحمر.


 من هو علي سوي؟


- ولد علي سوي في الـ14 من يونيو 1994.


- بدأ حياته الكروية في نادي جامتيل في جامبيا.


- احترف في أوروبا وهو 19عامًا بالانتقال لنادي كييفو فيرونا الإيطالي، ليصبح عام 2013 أول لاعب كرة قدم جامبي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعدما شارك مع الفريق بديلا في مباراتين بموسم 2012 / 2013.

 

إعارة علي سوي

أعار مسئولوا كييفو فيرونا علي سوي لعدة أندية في الدرجات الأدنى، ليخوض تجارب في بيسكارا ويوفي ستابيا ولاتينا كالشيو ومودينا وليتشي وبراتو وفيبونيسي، قبل أن ينتقل إلى نادي سكنديربيو كورتسه في الدوري الألباني معارا في أغسطس 2017.

 

أندية لعب لها علي سوي

لعب علي سوي في صفوف دينامو زغرب، ضمن منافسات تحديد المتأهل للمجموعات بالدوري الأوروبي بموسم 2017/ 2018، وقاد الفريق للتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه مستفيدا من تعادله خارج أرضه 1 / 1 والتعادل سلبيا على ملعبه إيابًا.

 

علي سوي.. هداف


تمكن علي سوي  من إحراز أول أهدافه بالدوري الأوروبي أمام يانج بويز السويسري بالجولة الثانية في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


مشارمات علي سوي

ساهم علي سوي في انتصار الفريق على دينامو كييف الأوكراني بعد تسجيل الهدف الثالث، وواصل تألقه مع الفريق الألباني على المستوى المحلي وسجل أول أهدافه في الدوري الألباني بالجولة الثالثة أمام بارتيزاني.

 

إنجازات علي سوي

نال علي سوي جائزة لاعب الشهر بأكتوبر، كما سجل أول هاتريك في مسيرته بشهر مايو 2018 أمام لوشنيا خارج ملعبه، وأنهى الدوري متوجًا بالحذاء الذهبي كهداف للمسابقة حيث سجل 21 هدفا في 33 مباراة.

 

علي سوي في سسكا

خطف علي سوي أنظار نادي سسكا صوفيا البلغاري، لينجح الفريق في استعارته في سبتمبر 2018 حتى نهاية الموسم، ومع الانطلاقة القوية للاعب، قام النادي البلغاري بتفعيل بند شرائه نهائيًا من كييفو فيرونا الإيطالي في يناير الماضي.

 

أهداف علي سوي

سجل علي سوي في 17 هدفًا مع سسكا صوفيا في جميع المسابقات، وقاد فريقه للمركز الثاني بالدوري، كما ينافس على لقب هداف الدوري البلغاري في الموسم الحالي بعدما أحرز تسعة أهداف من بينها ركلة جزاء وحيدة.

 

قيمة علي سوي

وتبلغ القيمة التسويقية لللاعب الجامبي علي سوي 5 ملايين يورو، وترتفع قيمته لمعدله التهديفي المرتفع، ما يسبب أزمة للنادي الأهلي، الذي يرى أن قيمته مرتفعة.

 

رغبة الأهلي في ضم علي سوي

ويحتاج الأهلي إلى التعاقد بشكل سريع، مع مهاجم مميز في فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ لتدعيم هجوم الفريق نظرا لترادجع مستوى مهاجميه وعلى رأسهم أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.

 

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