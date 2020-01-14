أول تعليق من "حماية المستهلك" بعد انتشار كتب جنسية للأطفال

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على استدعائه أمام لجنة الثقافية لوجود كتب أطفال تحتوي على عنف وجنس واغتصاب، قائلًا: "يشرفني مناقشة أي أمور تخص المجتمع أمام البرلمان".



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "o ne"، مساء الإثنين، أنه سيتوجه إلى البرلمان وسيناقش هذا الأمر مع كافة المسؤولين، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يمكن أن يتخلى عن مسؤوليته.



وأشار إلى أنه لم يصل إليه أي طلب استدعاء للبرلمان حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الجهاز كلف أجهزة الضبطية القضائية للتوجيه إلى المناطق التي قد تحتوي على هذه الكتب، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مخالف.

