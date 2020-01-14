Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من "حماية المستهلك" بعد انتشار كتب جنسية للأطفال

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:16 ص
Advertisements
اللواء راضي عبدالمعطي
اللواء راضي عبدالمعطي
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على استدعائه أمام لجنة الثقافية لوجود كتب أطفال تحتوي على عنف وجنس واغتصاب، قائلًا: "يشرفني مناقشة أي أمور تخص المجتمع أمام البرلمان".

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "o ne"، مساء الإثنين، أنه سيتوجه إلى البرلمان وسيناقش هذا الأمر مع كافة المسؤولين، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يمكن أن يتخلى عن مسؤوليته.

وأشار إلى أنه لم يصل إليه أي طلب استدعاء للبرلمان حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الجهاز كلف أجهزة الضبطية القضائية للتوجيه إلى المناطق التي قد تحتوي على هذه الكتب، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مخالف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كتب حماية المستهلك اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

منذ ساعة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 10 ساعة

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"حماية المستهلك": تم البت في ١٠ ألاف شكوى خلال أسبوع

حماية المستهلك: لم نتلق شكاوى من تخفيضات "الجمعة البيضاء" حتى الآن

"حماية المستهلك" يطلق خدمة سيارات الضبطية القضائية لأول مرة في مصر

رئيس جهاز حماية المستهلك: "السيسي" مهموم دائمًا باحتياجات المواطنين

"حماية المستهلك": سيارات الضبطية القضائية رسالة للمواطن والتاجر

رئيس "حماية المستهلك": لا نعمل منفردين.. وننسق مع الأجهزة لحماية المواطن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

06:51 ص

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

02:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status