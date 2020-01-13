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تعرف على فوائد وأضرار مشروب القهوة الخضراء
الإثنين 13/يناير/2020 - 09:36 م
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الفجر السعودي
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القهوة الخضراء: هي القهوة نفسها التي تستعمل في جميع أنحاء العالم، ولكنّها تكون غير محمّصة؛ حيث إنّ عملية التّحميص تؤثّر في طعم القهوة، كما تُعدّ مسؤولة عن تحويل حبّات القهوة من اللون الأخضر إلى البنيّ، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه العمليّة تقلّل نشاط مركّب حمض الكلوروجينيك، الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحيّة، ويُعدّ أكثر مكوّنات القهوة الخضراء فعاليّة.
وإرتبط تناول مشروب القهوة الخضراء بفقدان الوزن والتخسيس، ولكن للقهوة الخضراء عدة أضرار وفوائد نستعرضها لكم بالسطور التالية
*من فوائد القهوة الخضراء:
1) المساعدة في التخلص من الوزن الزائد.
2) تحسين مستويات السكر في الدم.
3) محاربة عملية تقدم السن والشيخوخة.
4) تخفض من مخاطر الإصابة بالسرطان والسكر وأمراض القلب.
5) تحسن المزاج وتخلص من الحالة النفسية السيئة.
*ومن أضرار القهوة الخضراء:
1) تهيج المعدة.
2) إرتفاع معدل ضربات القلب لإحتوائها علي الكافيين.
3) كثرة التبول المستمر.
4) قد يواجه البعض صعوبة في النوم.
5) الأرق بسبب السهر.
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