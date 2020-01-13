تعرف على فوائد وأضرار مشروب القهوة الخضراء

القهوة الخضراء: هي القهوة نفسها التي تستعمل في جميع أنحاء العالم، ولكنّها تكون غير محمّصة؛ حيث إنّ عملية التّحميص تؤثّر في طعم القهوة، كما تُعدّ مسؤولة عن تحويل حبّات القهوة من اللون الأخضر إلى البنيّ، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه العمليّة تقلّل نشاط مركّب حمض الكلوروجينيك، الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحيّة، ويُعدّ أكثر مكوّنات القهوة الخضراء فعاليّة.