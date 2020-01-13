الأهلي يتخطي أبها في الدوري السعودي للمحترفين

تمكن أهلي جدة من تحقيق فوز كبير أمام نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.





سجل دجانيني تفاريس هدف التقدم لفريق أهلي جدة في الدقيقة 20 من صناعة لوكاس ليما، وفي الدقيقة 26، أدرك فانيفا اندرياتاسيما التعادل لصالح أبها، من صناعة سعد بقير.





ونجح لاعبو أهلي جدة في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 35، ووقف عمر السومة على التسديد واستطاع أن يسكنها في شباك أبها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية مقابل هدف.





وعاد عمر السومة في الدقيقة 83 ليحرز الهدف الثالث لصالح أهلي جدة، من صناعة ماركو مارين، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.





وبهذه النتيجة فقد ارتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة محتلاً المركز الثالث، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل مرتين وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبوه 27 هدف، ودخل مرماه 15 هدف.





فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة، محتلاً المركز السابع، من 7 انتصارات وتعادلين و5 هزائم، وسجل لاعبوه 22 هدف، ودخل مرماه 23 هدف.



