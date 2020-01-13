شاب ينتحر بـ "الحبة السامة" في كفرالشيخ

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتناول حبة الغلة السامة داخل منزله بإحدى قرى مركز بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، وجرى نقله عقب اكتشاف الواقعة إلى مستشفى بلطيم المركزي، ولكن جهود الأطباء فشلت في إنقاذه وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي للكشف عن الجثة قبل التصريح بالدفن.



تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى بلطيم المركزي، بوصول "س.ص.ع" 25 سنة، مُقيم بدائرة مركز بلطيم، مصابًا بحالة تسمم بتناوله أقراص لحفظ الغلال، وحاول الأطباء إنقاذه إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.



وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفي تخلص من حياته بتناول الأقراص لمروره بأزمة نفسية، حيث أن كانت من يحبها انتحرت هي الأخري منذ أيام فقام هو الأخر بالانتحار.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.