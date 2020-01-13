مجلس الأمن يعلن تمديد مهام البعثة الأممية باليمن 6 أشهر

أعلن مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، الإقرار بتمديد مهام البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحُديدة، 6 أشهر إضافية، لدعم الأطراف اليمنية في تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق الحُديدة.

وأعلن مندوب دولة فيتنام لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، الموافقة على مشروع القرار رقم 2505 الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية البعثة الأممية لمدة 6 أشهر، تنتهي في 15 يوليو 2020، وفقا للمركز الإعلامي للأمم المتحدة.

وتساعد البعثة الأممية، التي تشكلت بحسب القرار 2452، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 ديسمبر 2018.

ويترأس البعثة الجنرال الهندي اباهيجت جوها، وهو ثالث مسؤول أممي يشرف على هدنة الحديدة منذ اتفاق السويد قبل أكثر من عام.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن البعثة ستعمل خلال الفترة المقبلة على "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار".

وستعمل البعثة على "رصد امتثال الطرفين -القوات الحكومية ومليشيا الحوثي- لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ومن أبرز مهام اللجنة خلال الفترة المقبلة العمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بالإضافة إلى تنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.