منيا القمح يتعادل مع الانتاج الحربي استعدادا لدوري مواليد 2005

حقق فريق منيا القمح لكرة القدم مواليد 2005 تعادلا غاليا ومستحقا أمام نادي الإنتاج الحربي، تحت قيادة فنية لحماده علوان لاعب نادي طلائع الجيش ابن منيا القمح، في المباراة الودية التي أجريت على ملعب الأخير بستاد السلام الدولي.









تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات فريق منيا القمح لكرة القدم مواليد 2005 استعداد لانطلاق الدوري يوم 27 من الشهر الجاري، والتي بدأت بتعادل أمام إنبي بنتيجة هدف لهدف الأسبوع الماضي. ومن المنتظر ملاقاة الزمالك في مباراة ودية يوم الخميس المقبل.







