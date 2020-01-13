Advertisements
Advertisements
Advertisements

منيا القمح يتعادل مع الانتاج الحربي استعدادا لدوري مواليد 2005

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
حقق فريق منيا القمح لكرة القدم مواليد 2005 تعادلا غاليا ومستحقا أمام نادي الإنتاج الحربي، تحت قيادة فنية لحماده علوان لاعب نادي طلائع الجيش ابن منيا القمح، في المباراة الودية التي أجريت على ملعب الأخير بستاد السلام الدولي.


تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات فريق منيا القمح لكرة القدم مواليد 2005 استعداد لانطلاق الدوري يوم 27 من الشهر الجاري، والتي بدأت بتعادل أمام إنبي بنتيجة هدف لهدف الأسبوع الماضي. ومن المنتظر ملاقاة الزمالك في مباراة ودية يوم الخميس المقبل.


ويمثل فريق منيا القمح كلا من اسماعيل حسن حارس ، اسلام سعيد ، احمد جمعه ، سالم الشباوي، احمد عبدالحميد، محمد علاء ، يوسف فاضل ، احمد ابوسنا ، عبدالله احمد، محمد ابراهيم ، محمد الحضري ،  عمر احمد، يحيي حمدي ، محمد اسامه، عمر ياسر ، السيد اسماعيل، يوسف احمد، كابو، يوسف وائل، صلاح ماهر ، صلاح سامح، احمد حمدي، احمد بلال، محمد ايهاب ، بسام عبدالحكم .
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدرب برشلونة الجديد لخلافة فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ أقل من ساعة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ ساعة و 18 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص| كشف أسباب غياب صالح جمعة عن مران الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

08:55 م

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

08:20 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status