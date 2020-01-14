تعرف على مجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة

تجولت عدسة الفجر في مجمع المعامل البحثية، بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، لمعرفة كافة التفاصيل عن مجمع المعامل وما هو دوره.





ويتكون المجمع من معمل وحدة الميكروسكوب الإلكتروني، ويشمل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني، جهاز تقطيع العينات الفائق، أجهزة تصوير وتحليل الشرائح الهيستولوجية، جهاز الميكروتوم اليدوي وجهاز تقطيع السكاكين، بالإضافة لمعامل الكيمياء التي تسعي لتكون أحد مراكز التميز في مجال التحليلات الكيميائية، بإجرائها على مستوى عالمي، ملتزمة بمعايير الجودة في المجالات العلمية كالزراعة والصناعة والعلوم الطبية والصيدلية.

وتضمن أيضاّ معمل بحوث الميكروبيولوجي يقو بإجراء التحاليل الميكروبيولوجية لمختلف العينات، طبقاً للمواصفات القياسية، وبداخل المعمل وحدة البيولوجية الجزيئية الميروبية ووحدة التحاليل الميكروبية وحدة التصوير الميكروسكوبي، و معامل الهرمونات والمناعة وهي أجهزة تقدير الهرمونات وأجهزة قياس لوني وطيفي، بالإضافة لوجود معامل التكنولوجيا الحيوية ومعامل بحوث الأجنة وزراعة الخلايا ومعامل تكنولوجيا اللحوم.

وقال عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة في تصريح خاص إلى "الفجر": "بدأت فكرة المجمع بعد قيام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن القاسمي عضو المجلس الاتحادي الأعلى للإمارات العربية المتحدة بافتتاح مجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، وذلك في السابع من إبريل لعام 2008 في إطار احتفالات جامعة القاهرة بمئويتها الأولى.





وقال "مصطفى" إن المجمع يتبني فكرة المجموعات البحثية ويعمل على زيادة التعاون العلمي مع المعامل البحثية الدولية والإقليمية في المجالات العلمية الحديثة، بالإضافة لذلك يتيح المعمل إمكانيات المجمع للباحثين بالجامعة، ما يساعد على تنفيذ خطتها البحثية، وتقديم برامج تدريبية لتأهيل كوادر فنية متميزة في مصر والدول العربية والأفريقية.





وأشار عميد كلية الزراعة إلى أنه يعمل على خدمة المجتمع من خلال إجراء التحاليل الدقيقة لمختلف العينات طبقاً لمعايير الدولة.





وأكد أنه يتم داخل مجمع المعامل إجراء جميع أنواع التحاليل للأراضي والنبات والمياه والأسمدة العضوية والمعدنية، وخدمة تحاليل الأبحاث لطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ومراكز البحوث، ويقدم الخبرة والمشورة الفنية للمشروعات الزراعية في جميع مجالات الأراضي والمياه البيئة.