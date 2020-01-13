"الإسكندرية التجارية" التحول للدعم النقدي جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال أحمد الوكيل رئيس غرفة التجارية بالإسكندرية، إن تبني الحكومة مشروع التحول إلى الدعم النقدي المشروط كبديل عن الدعم السلعي الحالي جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشاملي الذي يستهدف وصل الدعم إلى مستحقية.

وأضاف"الوكيل" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، أن الدعم النقدي يحقق منافع للحكومة والمواطن، فالحكومة تقلل من خلاله عمليات الهدر والفساد التى تنتشر في الدعم السلعي، ويساعد المواطن في تحديد أولوياته واحتياجاته الأساسية التى يصرف من أجلها الدعم، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم الحالية تجعل بعض الموطنون يلجئون لبيع السلع التى لا يحتاجونها لشراء بعض المستلزمات الأخري.

وتوقع أن يتم تحويل نقاط الخبز في منظومة التموين للدعم النقدي، مشيرًا إلى أنه سيخلق منافسة بين تجار السلع، وزيادة المعروض منها أمام المواطنين حتى يختار الأنسب سعرًا.





وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أعلن أن الحكومة تدرس التحول إلى الدعم النقدي المشروط.