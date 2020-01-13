Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإسكندرية التجارية" التحول للدعم النقدي جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:08 م
Advertisements
أحمد الوكيل
أحمد الوكيل
محمد عصام
Advertisements

قال أحمد الوكيل رئيس غرفة التجارية بالإسكندرية، إن  تبني الحكومة  مشروع التحول إلى الدعم النقدي المشروط كبديل عن الدعم السلعي الحالي جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشاملي الذي يستهدف وصل الدعم إلى مستحقية.

 

وأضاف"الوكيل" خلال تصريحات  صحفية لـ" الفجر"، أن الدعم النقدي يحقق منافع للحكومة والمواطن، فالحكومة تقلل من خلاله عمليات الهدر والفساد التى تنتشر في الدعم السلعي، ويساعد المواطن في تحديد أولوياته واحتياجاته الأساسية التى يصرف من أجلها الدعم، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم الحالية تجعل بعض الموطنون يلجئون لبيع السلع التى لا يحتاجونها لشراء بعض المستلزمات الأخري.

 

وتوقع أن يتم تحويل نقاط الخبز في منظومة التموين للدعم النقدي، مشيرًا إلى  أنه سيخلق منافسة بين تجار السلع، وزيادة المعروض منها أمام المواطنين حتى يختار الأنسب سعرًا.


وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أعلن أن الحكومة تدرس التحول إلى الدعم النقدي المشروط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقاط الخبز الدعم النقدي المشروط الدعم النقدي

أخبار تهمك

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن مدرب برشلونة الجديد لخلافة فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

خاص| كشف أسباب غياب صالح جمعة عن مران الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ يوم

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

كريم العمدة: التوجه إلى الدعم النقدي جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي

"التحول للدعم النقدي".. التفاصيل الكاملة حول منظومة الخبز الجديدة

وزيرة التضامن: الدولة المصرية اختارت طريق الإصلاح الاقتصادي الجاد (صور)

وزارة التموين من البرلمان: "مش هنسيب واحد غير مستحق للدعم في قاعدة البيانات"

خبراء: حان تطبيق الدعم النقدي بعد سنوات من "السلع المنهوبة"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

08:55 م

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

08:20 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status