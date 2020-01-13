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اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:02 م
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عايدة رياض
عايدة رياض
هبة أحمد عبد الحافظ حمدي
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تواجدت عدسة "الفجر الفني"، اليوم داخل لوكيشن تصوير فيلم "الموقف"، باستديو مصر حيث عاد أبطال الفيلم لاستكمال تصوير مشاهدهم الخاصة بعدما توقف تصويره لأكثر من عام.

فيلم "الموقف" تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، ويناقش ما يحدث في المناطق الشعبية.

وفيلم "الموقف"، بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا، بيومي فؤاد، ريكو، سامي مغاوري، عايدة رياض، منة فضالي، محمد الصاوي، طاهر أبو ليلة أيمن منصور، مراد فكري،محمد رضا، وبالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم، والفيلم من تأليف محمد رضا، إخراج ممدوح زكي.
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
اليوم.. أبطال فيلم "الموقف" يستأنفون تصوير العمل
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