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عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:17 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
عمر محمد
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عاد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لحسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في الفترة الحالية.


ويستعد النادي الأهلي لمباراة طنطا يوم الأربعاء المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.


وعلم "الفجر الرياضي" أن صالح جمعة دخل حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي للعودة للمشاركة في المباريات الرسمية من جديد بداية من مباراة طنطا يوم الأربعاء المقبل.


ويرغب فايلر في تجربة صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي في مباراة طنطا قبل الحكم عليه نهائياً بفتح الباب أمام إعارته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير أو الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم وتحديد مصيره بشكل نهائي مع انتهاء المسابقة المحلية.


ويسعىي فايلر من الاعتماد على صالح جمعة في مباراة الأهلي أمام طنطا يوم الأربعاء المقبل ببطولة الدوري الممتاز إلى تجربة اللاعب فنياً بعد الضغوط عليه من أجل إشراك بعض اللاعبين بعنيهم في المباريات القادمة بالدوري الممتاز للحكم عليهم قبل نهاية موسم الميركاتو الشتوي وتسويق بعض اللاعبين منهم الذي لا يرغب فايلر في بقائهم مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

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