مادلين طبر تؤدي واجب العزاء في مدير أعمال محمد منير (صور)

قامت النجمة مادلين طبر، بتقديم واجب العزاء في مدير أعمال النجم الكبير محمد منير، المقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



وحرص عدد كبير من نجوم الفن، والإعلام على تقديم واجب العزاء في مدير أعمال وزوج شقيقة محمد منير، محمود أبا اليزيد ومن أبرز الحضور يسرا، لطيفة، وائل الإبراشي، سوزان نجم الدين.



توفى محمود أبا اليزيد، زوج شقيقة ومدير أعمال محمد منير، يوم السبت الماضي اثر تعرضه لأزمة صحية، ونقل إلى أحد المستشفيات ووافته المنيه بها.