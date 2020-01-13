أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين





أغلقت أسعار الذهب على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بضغط من صعود أسواق المال مع اقتراب توقيع الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين.





وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1550.60 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 2 يناير.





وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 1549.26 دولار للأوقية.





واستقر المؤشر الرئيسي للدولار عند مستوى 97.336.