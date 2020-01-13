أحمد موسي يشيد بقصيدة صلاح عبدالله .. " قادر يا قادر على كل غادر"

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن قصيدة الفنان صلاح عبدالله عن الجيش المصري، موجها له التحية على كلمات قصيدته الوطنية.



ووجه موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، التحية للشاعر والفنان صلاح عبدالله قائلا: "أحلا مسا وأحلى تحية عليك يا عم صلاح على أحلى كلام".



واشاد موسى بكلمات القصيدة التي كانت بدايتها " قادر يا قادر على كل غادر" التي نشرها الفنان صلاح عبدالله على صفحته على الفيس بوك.