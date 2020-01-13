Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل .. القبض على ٩ طلاب تراشقوا بالحجارة داخل قطار مطروح

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:08 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 9 طلاب تراشقوا بالحجارة داخل محطة قطار رأس الحكمة بسبب أولوية الجلوس على مقاعد قطار" القاهرة – مطروح".

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح، إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين قطار" القاهرة - مطروح" بأنه حال دخول القطار محطة سكك حديد رأس الحكمة دائرة قسم شرطة مطروح بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين 9 من الطلبة بسبب أولوية الجلوس على المقاعد "دون حدوث ثمة إصابات".

وتبين بالفحص بمعرفة مفتشي قطاع الأمن العام، بأن طرفي المشاجرة الطرف الأول 5 طلاب أعمار"15 – 16 – 17 سنة"، وطرف ثاني 4 طلاب أعمار 16 سنة، جميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة رأس الحكمة مطروح، قاموا على إثرها بالتراشق بالحجارة عقب نزولهم من القطار بمحطة رأس الحكمة.

عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطار، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

مكالمة مسربة.. الحارس الشخصي لنانسي عجرم يصدم جمهورها في تفاصيل قتيل فلتها

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مدرب برشلونة الجديد لخلافة فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ ساعة و 18 دقيقة

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| كشف أسباب غياب صالح جمعة عن مران الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ أقل من ساعة

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فالفيردي يودع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

08:55 م

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

08:20 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status