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بعد إعلان الكهرباء إلغاء تحصيلها يوليو المقبل.. من يُحصل رسوم النظافة؟

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:10 ص
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فاتورة رسوم نظافة
فاتورة رسوم نظافة
منى فخر الدين
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أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن آخر فاتورة كهرباء سيتم تحصيل رسوم النظافة عليها ستكون خلال شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على تقديم خدمات الكهرباء دون غيرها من الخدمات.

وأكد الوزير، اليوم الاثنين، خلال حضوره اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فصل رسوم تحصيل خدمات النظافة عن فاتورة الكهرباء، بعد سنوات من القرارات المتضاربة حول تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن الكهرباء حصلت خلال الفترة من 1يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2019 ماقيمته 566 مليون جنيه، ووردتها لجميع المحافظات بانتظام.

من سيقوم بتحصيل الرسوم؟؟.. مصدر يجيب
ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر مطلع بوزارة الكهرباء؛ قوله إن وزارة التنمية المحلية هي من ستقوم بتحصيل رسوم النظافة عن طريق المحافظات، ومجالس المدينة، والوحدات المحلية، وهي المنوط بها في الأصل تحصيل هذه الرسوم، وأوكلت هذه المهمة لوزارة الكهرباء؛ لعجزها عن تحصيل رسوم النظافة من المواطنين.

ويرى المصدر، أن مجلس النواب بصدد إصدار تشريع جديد يوضح آليات تحصيل رسوم منظومة النظافة والمخلّفات الصلبة، ومن المقرر أن يصدر قريبًا.

وأكد أن الطريقة الثانية المحتمل اللجوء إليها لتحصيل رسوم النظافة هي تحصيلها عن طريق المجالس المحلية والوحدات المحلية، وهو ما يتم الآن بعدد من محافظات مصر، حيث يتم تحصيل رسوم النظافة بمعرفة المجالس المحلية والوحدات.

مغردون يتفاعلون مع النظام الجديد
وتفاعل رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مع إعلان وزير الكهرباء حول وقف تحصيل رسوم النظافة بداية من شهر يوليو المقبل، معربين عن أملهم في أن يُخفّض إلغاء رسوم النظافة من قيمة فواتير الكهرباء.

وتفاعل حساب يحمل اسم "تحيا مصر" مع "هاشتاج" رسوم النظافة قائلًا: "الوضع في مدينه ببا سيء فوضى عشوائية أين مجلس المدينه أين السيد المحافظ رغم رفع رسوم النظافه من ٤ جنيه الي ١٠ جنيه مازال الوضع يذداد سوء ياريت يتم تشكيل لجنه من اي جهه سياديه وتقوم بزياره مفاجئة لمدينه ببا حتى ترى الفوضى والعشوائية والتسيب على الطبيعة".

وتسائل حساب يحمل اسم "Fatma Tawfik" حول طريقة تحصيل رسوم النظافة قائلًا: "حد يعرف لما يلغوا رسوم النظافه اللي علي فواتير الكهرباء.. ها يحصلوها ازاي بعد كده؟".

وتفاعل حساب يحمل اسم "darwish" مع "الهاشتاج" قائلًا: "هيفصلوا رسوم النظافة عن فاتورة الكهربا؛عشان شركة الكهربا بتديهم فلوس النظافة اللي لمتها في شكل كهربا".

وأكدت مُغردة يحمل حسابها اسم "Rania" أنها تقوم بدفع رسوم النظافة للوحدة المحلية وليس للكهرباء، ونشرت صورة لفاتورة تحصيل رسوم نظافة وعلقت عليها قائلة: "أهو رسوم النظافه لسه دفعاها من كام يوم تبع الوحده المحليه مش على فاتورة الكهرباء".
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مجلس النواب فتورة كهرباء رسوم النظافة خدمات الكهرباء الدكتور محمد شاكر اجتماع لجنة الطاقة والبيئة إعلان الكهرباء

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