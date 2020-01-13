8.2 % تراجع في مبيعات السيارات بالصين خلال 2019





تراجعت مبيعات الصين من السيارات بنحو 8.2 بالمائة بنهاية 2019، ليكون الهبوط السنوي الثاني على التوالي في أكبر سوق للمركبات بالعالم.





وقالت عن رابطة مصنعي السيارات المدعومة من الدولة، أن إجمالي مبيعات السيارات في السوق الصيني بلغت 25.8 مليون مركبة خلال العام الماضي.





وكانت مبيعات السيارات في أكبر سوق للمركبات عالمياً تجاوزت 28 مليون وحدة في عام 2018 لكنها كانت أقل بنحو 3 بالمائة تقريباً مقارنة مع العام السابق له.





وتتوقع الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن تشهد مبيعات السيارات في السوق الصيني هبوطاً بنحو 2 بالمائة خلال عام 2020، ليكون الهبوط السنوي الثالث على التوالي، وذلك بفعل الاقتصاد الأكثر ضعفاً والنزاع التجاري مع الولايات المتحدة.





وبحسب البيانات، فإن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة والتي تشمل السيارات الكهربية، تراجعت بنسبة 4 بالمائة في العام الماضي مقارنة مع العام السابق له مسجلة 1.6 مليون وحدة بعد قفزة 62 بالمائة في عام 2018.





وكانت رابطة سيارات الركاب في الصين أعلنت في الأسبوع الماضي تراجع مبيعات سيارات الركاب بنحو 7.5 بالمائة في العام الماضي مسجلة 21.01 مليون وحدة.





وتشمل البيانات المعلنة اليوم مبيعات كل من سيارات الركاب والمركبات التجارية.