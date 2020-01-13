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الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:20 م
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بوابة الفجر
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أعلنت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن اسم مدرب برشلونة الجديد لخلافة إرنستو فالفيردي في الفترة القادمة بعد إقالته من تدريب الفريق.

واكدت الصحيفة الكتالونية على أن كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس ولاس بالماس وافق على تدريب فريق برشلونة لمدة 6 شهور حتي نهاية الموسم.

ووصل وكيل أعمال كيكي سيتين إلى نادي برشلونة في لانهاء المفاوضات مع النادي وتحديد مدة العقد والشروط النهائية.

واستقر نادي برشلونة على رحيل فالفيردي بشكل رسمي بعد نهاية اجتماع اليوم بعد اقصاء الفريق من السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد
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