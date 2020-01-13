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وزير الطاقة يدشن أعمال مؤتمر تقنية البترول الدولي 2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:20 م
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وزير الطاقة - الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة - الأمير عبد العزيز بن سلمان
الفجر السعودي
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افتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بالنيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول IPTC 2020، الذي تستضيفه شركة "أرامكو" السعودية على مدى ثلاثة أيام، وذلك في مركز معارض الظهران الدولية إكسبو بالدمام.

ويلقي المؤتمر والمعرض الدولي الذي شهد حضور رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ورئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم ويعقد للمرة الأولى في المملكة، الضوء على تخصصات النفط والغاز من خلال مشاركة أكثر من 8000 متخصص في هذا الجانب.

وأشاد وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته بتنظيم المؤتمر والقائمين عليه، مؤكداً على أن أعمال مؤتمر تقنية البترول الدولي 2020م تنسجم مع رؤية سمو ولي العهد والمتمثلة في رؤية المملكة 2030، مرحباً في الوقت نفسه بجميع المشاركين والمتحدثين في أعمال المؤتمر.

ورحب رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، بانطلاق أعمال المؤتمر لأول مرة في المملكة العربية السعودية وتستضيفه أرامكو السعودية، مؤكداً على أن مؤتمر تقنية البترول الدولي 2020 يسلط الضوء على صناعة الطاقة والجوانب العلمية في هذا الجانب.

ونوه الرميان في كلمته، إلى أهمية انطلاق هذا المؤتمر الذي يعكس هذه الصناعة في المملكة لمدة عقد من الزمن، مشدداً على أهمية الحفاظ على مصادر الطاقة وتأمين تصديرها على المستوى العالمي بشكل آمن.

ويشهد المؤتمر والمعرض الدولي الذي ترعاه أربع منظمات وجمعيات صناعية وهي: الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول (AAPG)، والرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE).

ويأتي موضوع مؤتمر هذا العام بعنوان "نحو رؤية مزدهرة.. عصر جديد للطاقة"، وهو انعكاس لرؤية المملكة 2030؛ حيث يستعرض الجهود المستمرة في صناعة النفط لجعل رؤية الطاقة العالمية ورؤية المملكة حقيقة واقعية؛ حيث تتمتع المملكة العربية السعودية بأكبر احتياطيات للبترول في العالم، كما تحتل موقعًا فريدًا يلتقي عند النقطة التجارية والثقافية لأوروبا وإفريقيا وآسيا، مما يجعل المملكة موقعًا مهاماً ومناسبًا لواحد من أكبر المؤتمرات الدولية وأكثرها شهرة في هندسة البترول.

وعد عدد من المتخصصين في قطاع البترول والغاز على نطاق واسع هذا المؤتمر الدولي في تكنولوجيا البترول 2020 فرصة فريدة لنشر التقنية في هذا المجال، وتبادل المعرفة على نطاق عالمي بطريقة متكاملة.

وعقب ذلك، تجول وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر والتعرف على الشركات المشاركة.

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الكلمات المفتاحية

وي العهد وزير الطاقة المملكة السعودية البترول

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