إصابة 60 شرطيا عراقيا بمواجهات مع المتظاهرين في الكوت

استخدم متظاهرين عراقيين الحجارة ضد القوات الأمنية في شارع الهورة في مدينة الكوت بمحافظة واسط، شرقي بغداد، مما أسفر عن إصابة نحو 60 عنصر من الشرطة العراقية بجروح.

وذكر الرائد حسين السراي مدير إعلام قيادة شرطة واسط ( 170 كم جنوب شرقي بغداد) في بيان صحفي ، أنه:" قوات شرطة واسط استخدمت أقصى درجات ضبط النفس لمنع سقوط قطرة دم من الطرفين".

وتابع أن الشرطة استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في شارع الهورة في مركز مدينة الكوت لكن 60 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح بإصابات مختلفة أغلبها كانت طفيفة جراء استخدام المحتجون الحجارة لرشق قوات الشرطة".

وأضاف أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج .

و كان شهود عيان قد ذكروا في وقت سابقا أن نحو 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية أصيبوا بعد مصادمات بينهما في شوارع مدينة الكوت.

يأتي ذلك في إطار المظاهرات التي يشهدها العراق منذ أول أكتوبر الماضي والتي رافقتها أعمال عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة بإصلاح سياسي وحل المشاكل الاقتصادية.