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مصطفى بكري يؤدي واجب العزاء في مدير أعمال محمد منير

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:24 م
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مصطفى منير
مصطفى منير
ولاء عبد الناصر تصوير مصطفى الديب
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حرص الإعلامي مصطفي بكري على تأدية واجب العزاء للمطرب محمد منير فى مدير أعماله محمود أبا اليزيد.



وبدأت مراسم عزاء الراحل محمود أبا اليزيد منذ قليل، وشهد العزاء عدد من نجوم الفن والإعلام أبرزهم يسرا، مادلين مطر، وائل الابراشي وآخرين.

يشار إلى أن الكينج قد عبر عن حزنه الشديد لوفاة مدير أعماله، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، قائلا "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد"

وتابع منير "الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".

يذكر أن الراحل محمود أبا اليزيد توفي يوم السبت الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية، وتوفي داخل أحد المستشفيات.
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