"مصر تسالم من يسالمها".. رسائل مناورة قادرة 2020

واستكمل المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا: "مصر تسالم من يسالمها وتعادي من يعاديها، والمناورة تقول للخارج يا ويلك ياللي تقرب من مصر".



قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مناورة "قادر 2020" ترسل رسالة طمأنة للمواطن المصري بأن القوات المسلحة المصرية قادرة على تنفيذ المهام المطلوبة منها.وأضاف "شهود"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة المصرية تستخدم كافة الأسلحة التي لديها سواء القديمة أو الحديثة، موضحًا أن مناورة قادر 2020 تقوم بعمل تناغم بين الأسلحة القديمة والحديثة.وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية منوطة بحماية الأرض والمسطحات المائية والأجواء المصرية، لافتًا إلى أن تدريبات المناورة يحتاج إلى مهارة فائقة، وأساليب خاصة، منوهًا بأنه يتم من خلال زخيرة حية.