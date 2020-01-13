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حقيقة انتشار الجراد في مصر.. "الزراعة" توضح

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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نفى محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد عن انتشار الجراد في مصر، موضحا: "لم نرصد أي أسراب جراد حتى الآن في مصر".

وأوضح "القرش" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه يوجد مراصد منتشرة على مستوى الجمهورية وعلى كافة الحدود لرصد الجراد، مشيرا إلى أنه في حالة تواجده يتم اتخاذ كافة الإجراءات وإبادته على الفور.

وتابع: "نقوم بالرش الاحترازي للقضاء على الجراء"، مضيفا: "لا يوجد ما يدعو للقلق والمراصد تعمل بشكل مستمر ويتم تطويرها بشكل مستمر كما يتم تزويدها بالمبيدات الآمنة للإبادة الفورية للجراد حال رصده".
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