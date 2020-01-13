حقيقة انتشار الجراد في مصر.. "الزراعة" توضح





وتابع: "نقوم بالرش الاحترازي للقضاء على الجراء"، مضيفا: "لا يوجد ما يدعو للقلق والمراصد تعمل بشكل مستمر ويتم تطويرها بشكل مستمر كما يتم تزويدها بالمبيدات الآمنة للإبادة الفورية للجراد حال رصده".



نفى محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد عن انتشار الجراد في مصر، موضحا: "لم نرصد أي أسراب جراد حتى الآن في مصر".وأوضح "القرش" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه يوجد مراصد منتشرة على مستوى الجمهورية وعلى كافة الحدود لرصد الجراد، مشيرا إلى أنه في حالة تواجده يتم اتخاذ كافة الإجراءات وإبادته على الفور.