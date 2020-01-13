سهيلة بن لشهب لـ الفجر الفني: استعد لطرح أغنية شعبية.. وتكريمي في الديرجيست أفضل رد على الحاقدين (حوار)

تكريمي في الديرجيست كان أفضل رد على الحاقدين



استعد لأغنية جديدة تحمل الطابع الشعبي



أتمنى الغناء مع الشاب خالد



ومواصفات فتى أحلامي أن يكون جدع وحنون



مطربة جزائرية استطاعت أن تأسر قلوب جمهورها، بصوتها الشجي وأخلاقها وخفة دمها، وبالرغم من مرورها بعدة ظروف قاسية في بداية مشوارها الفني إلا أنها ظلت راسخة ولم تكترث بما يقال من منتقديها، وقدمت عدة أعمال مميزة، ولم تكتفي بالغناء فقط، لأنها متعددة المواهب، ونجحت في التمثيل وتقديم البرامج ومفاجآت أخرى ستكشف عنها قريبًا، حديثنا عن نجمة ستار أكاديمي سهيلة بن لشهب.



وكان للفجر الفني معها هذا الحوار والذي تحدثت من خلاله عن أمور كثيرة بكل صراحة وجرأة، وإلى نص الحوار.



في البداية.. نهنئك بتكريمك بجائزة الديرجيست، ماذا يعني لك هذا التكريم؟



أريد أن أصف تكريمي في الديرجيست بالمقولة الشهيرة "ختامها مسك"، لعام ملئ بالتكريمات وهو الشئ الذي يبرهن على أنه لدي قاعدة جماهيرية كبيرة، وهذا الأمر يرعب من افترى علي وقال أنه ليس لدي جمهور، وأشكر الله لأن جمهوري يرى أنني أستحق هذه الجوائز، وبالرغم من أن المنافسة في هذا الاستفتاء كانت قوية ومع فنانين لهم اسم ثقيل، ولكن جمهوري استطاع أن يكسب التحدي وهم من يستحقون هذه الجائزة وأشكرهم من قلبي.



شاهدنا موسم صيف مختلف مع حفلات كثيرة لسهيلة بن لشهب، ماهي طقوسك المعتادة قبل صعودك على المسرح؟



كل مايهمني هو أن يكون كل شئ جاهز وموجود على أكمل وجه، وأما عن الطقوس فليست لدي هذه العادة، لأنني ببساطة لست من الأشخاص الذي يرتبكون قبل حفلاتهم بالعكس أكون في أسعد حالاتي لأنني سأقابل أحبائي وجمهوري الغالي.



ماهي تحضيراتك القادمة لجمهورك؟



نعم لدي مفاجآت كثيرة لهم خلال الفترة المقبلة، وأعكف على التحضير لأغنية جديدة تحمل الطابع الشعبي.



برأيك.. أيهما أفضل للفنان طرح ألبوم أم سينجل؟



أفضل أن يتم طرح أغنية سينجل، وذلك لأنها تنتشر أسرع ولكن بالتأكيد ذات يوم سأطرح ألبوم غنائي.



من هو الفنان الذي تتمني تقديم ديو غنائي معه؟



أتمنى أن أقدم ديو غنائي مع الشاب خالد، ومحمد عبده وصابر الرباعي وغيرهم.



ما هي المعايير التي تختارين أعمالك بناء عليها؟



أن تكون الكلمات محترمة ويستطيع أي فرد من أفراد العائلة سماعها دون قلق، وتكون قصة العمل هادفة أيضًا وتناسبني.



كيف تتعاملين مع الانتقادات الغير بناءة؟



أتعامل معها عن طريق الضحك، أضحك عليهم ولا ألتفت لهم.



ماهي مواصفات فارس أحلامك؟ وهل الزواج يعطل الفنانة عن النجاح؟



مواصفات الرجل بالنسبة لي، يجب أن يكون شهم وجدع كما يقول الشعب المصري، ويكون حنون ومتفاهم، ولكن الزواج لايعطل الفنانة إذا كان الرجل داعم لزوجته حتمًا سيكون الزواج ناجحًا.



بما أن بدايتك انطلقت من ستار أكاديمي، برأيك هل بالفعل أن النتائج يتم تزويرها؟



في الحقيقة لا أعلم مدى صدق هذا الأمر، ولكن عندما كنت طالبة في البرنامج، كنت أعتبر نفسي دومًا في دائرة الخطر، ومتأكدة أن هناك إيجابيات وسلبيات.



من بين هذه الأشياء، مما تخاف سهيلة بن لشهب "الموت_ الوحدة_ المرض"؟



بالنسبة لي فالموت علينا حق والمرض وله دواء، ولكن أكثر ما يقلقني وأخاف منه هو الوحدة، ولذلك عندما أسافر اصطحب معي عائلتي.



في بداية 2020، ماهي رسالتك لجمهورك؟



كلمتي الختامية ورسالتي لجمهوري، أن بعد نجاح أغنية ليك منوليش كان يتحتم علي أن أتريث في العمل الذي يأتي بعدها، حتى يكون أفضل أوعلى الاقل في نفس مستواها وهذا ما جعلني أخذ وقتي في الاختيار وأعكف على عمل يليق بجمهوري الذي دائمًا كان يدعمني ويقف بجانبي فكل الشكر لكم، والقادم أفضل.

