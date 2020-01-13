نائبة: استدعاء المسؤولين عن كتب الأطفال لإحتوائها على العنف





ولفتت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هذه الكتب عبارة عن قصص صغيرة، وتحتوي على عنف وقتل واغتصاب، معقبة: "حتى القصص الدينية مش بتتكلم غير عن الحروب".



ولفتت إلى أن البرلمان سيقوم باستدعاء المسؤولين عن هذه الكتب، خاصة أن بعض هذه الكتب للأسف الشديد، صدرت من دار المعارف.



قالت النائبة داليا يوسف، إن بعض الأمهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت على وجود قصص للأطفال تحرض على العنف والكراهية، وعندما نزلت إلى سور الأزبكية تأكدت من وجود الكثير من الكتب التي تحتوي على قص الجنس والعنف والاغتصاب.