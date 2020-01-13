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بدأ عزاء مدير أعمال المطرب محمد منير

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:06 م
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عزاء مدير أعمال محمد منير
عزاء مدير أعمال محمد منير
ولاء عبد الناصر
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بدأ منذ قليل عزاء زوج شقيقة النجم محمد منير ومدير أعماله محمود أبا اليزيد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.


وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على تأدية واجب العزاء للمطرب محمد منير أبرزهم يسرا، مصطفي بكري.


يشار إلى أن الكينج قد عبر عن حزنه الشديد لوفاة مدير أعماله، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، قائلا "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد"

وتابع منير "الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".

يذكر أن الراحل محمود أبا اليزيد توفي يوم السبت الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية، وتوفي داخل أحد المستشفيات.
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