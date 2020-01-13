خاص| كشف أسباب غياب صالح جمعة عن مران الأهلي

تغيب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق والذي أُقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طنطا بالدوري المصري الممتاز.



واستأنف الفريق تدريباته وسط غياب الأساسيين ورينيه فايلر المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بعدما حصلوا على راحة سلبية عقب مواجهة بلاتينيوم ستارز بدوري أبطال إفريقيا.



وتحدث مصدر داخل إدارة النادي عن أسباب غياب صالح جمعة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، قائلًا إن اللاعب حصل على إذن بالغياب ولم يتعمد تجاهل المران.



وأضاف المصدر: "الجميع يعلم أن الكل يتحدث عن أحوال صالح جمعة داخل النادي، واللاعب يلتزم بكل خطط وكلام المدير الفني، وأن غيابه جاء بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات".



وتابع: "من الوارد أن يتواجد اللاعب ضمن حسابات فايلر، بالمرحلة المقبلة بعدما أظهر جدية واضحة في التدريبات وظهر بمستوى مميز".



وعادت بعثة الفريق بالنادي الأهلي، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قادمة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم أول أمس السبت، والتي حقق فيها الفريق تعادلًا بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وجاء وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة طويلة حيث غادرت ظهر أمس مطار هراري في عاصمة زيمبابوي ومنها إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة استمرت ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، ثم تحركت البعثة إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا في رحلة طيران استغرقت 4 ساعات و 40 دقيقة، ثم ترانزيت ساعتين، ومنها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها 4 ساعات.



ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا، مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، إلا أن الأهلي يتبقى له ثلاث مواجهات مؤجلة.