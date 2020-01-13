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الزراعة: نسعى إلى الوصول للطاقة القصوى من الإنتاج الحيواني
الإثنين 13/يناير/2020 - 07:50 م
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داليا الحسين
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قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تسعى إلى الوصول للطاقة القصوى من الإنتاج الحيواني والداجني كي يكون الإنتاج متوافقا مع حجم الاستهلاك، فضلًا عن التركيز على الجودة وضمانها والاهتمام بالبحث العلمي.
وأضاف القرش في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير الزراعة زار معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، وهناك كم كبير من التطور، لافتا إلى أن إنتاج اللقاحات البيطرية شق من الإنتاج الحيواني.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل على استيراد كمية كبيرة من اللقاحات خاصة للإنتاج الداجني، ولذلك نعمل على إنشاء معامل جديدة وتوفير خلايا تنتج اللقاحات البيطرية، وهناك خطط طموحة لتطوير هذا القطاع، متوقعا مضاعفة الإنتاج 3 مرات من إنتاج أمصال الدواجن واللقاحات الدواجن مع بداية العام المقبل".
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